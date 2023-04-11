Почти 600 тысяч раз воспользовались жители Удмуртии электронной записью к врачу

Ижевск. Удмуртия. С начала 2023 года в Удмуртии электронными сервисами по записи на приём к врачу уже воспользовались 590 тысяч раз. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Наиболее активно жители записывались в медорганизации через Единый портал Госуслуг — 320 375 человек (54,3%). Региональный портал медицинских услуг и мобильное приложение «К врачу» для записи к специалистам выбрали 202 232 человека (34,3%). Кроме того, жители Удмуртии активно пользовались возможностями колл-центра Минздрава Удмуртии и установленных в больницах инфоматов.

С 10 по 24 апреля по 14 основным специальностям медицинских организаций республики (участковый терапевт, участковый педиатр, акушер-гинеколог, врач общей практики, оториноларинголог, офтальмолог, психиатр-нарколог, стоматолог, стоматолог-терапевт, фтизиатр, хирург, детский хирург, детский стоматолог и детский психиатр) было сформировано 221 684 слотов для записи пациентов, из них 73,29 % выложены для записи в интернете. Свободно для записи 127 430 «номерков».

В Минздраве напомнили, что для записи к узкому специалисту, которого нет в своей поликлинике, или в медорганизацию, к которой гражданин не прикреплён, нужно воспользоваться региональным порталом медицинских услуг https://portal18.is-mis.ru или мобильным приложением «К врачу».

Если записаться к врачу через интернет не получается, можно воспользоваться телефоном:

- регистратура поликлиники;

- колл-центр Минздрава Удмуртии: 8-800-100-24-47;

- Центр телефонного обслуживания: 122.