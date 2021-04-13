70 жителей Удмуртии заразились коронавирусом, 74 – выздоровели

Число привитых от ковида превысило 60 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки коронавирус в Удмуртии выявили у 70 человек. Как сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте», среди них 28 жителей Ижевска, 10 – Сарапула, 7 – Увинского района, 6 – Завьяловского, 4 – Шарканского, 3 – Игринского районов. По два случая в Воткинске, Камбарском, Сюмсинском, Юкаменском районах, по одному – в Кизнерском, Сарапульском, Селтинском, Якшур-Бодьинском районах.

Врачи выписали еще 74 пациента.

От ковида в Удмуртии привились 60 464 человека, из них 40 841 получил второй компонент.

С начала пандемии в 2020 году в республике провели 1 006 014 исследований на коронавирусную инфекцию, выявили 31 372 случая заражения. 28 270 пациентов выздоровели, 399 – скончались.