Она заменит действующее учреждение 1975 года.

Можга. Удмуртия. В Можге началось строительство новой детской поликлиники. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

К действующей поликлинике, которая располагается в здании 1975 года постройки, прикреплены более 18 тысяч детей: как с Можги, так и с Можгинского района. Учреждение не справляется с потоком посетителей.

Как и планировалось ранее, новое здание будет рассчитано на 300 посещений в день. Кроме того, в нём же разместят дневной стационар. Сдать учреждение планируется в 2022 году.

Напомним, что на модернизацию системы здравоохранения в Удмуртии в 2021 году выделено более двух миллиардов рублей. На эти средства построят несколько новых объектов и закупят оборудование для действующих. Новую поликлинику стоит ждать и жителям Воткинска — её построят рядом со старой. Сейчас она рассчитана на 400-450 посещений день, но по факту ежедневно через неё проходят более 1 тыс. человек.