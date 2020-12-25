В 2021 году на систему здравоохранения Удмуртии направят более 2 млрд рублей

Республику ждет замена ФАПов, открытие Центра ядерной медицины.



Ижевск. Удмуртия. В 2021 году на модернизацию инфраструктуры в системе здравоохранения Удмуртии направят более 2 млрд рублей. Об этом в своем ежегодном докладе «О положении в республике» рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Так, средства направят на оснащение регионального сосудистого центра и 6 сосудистых отделений в Ижевске, Глазове, Воткинске, Игре, Можге и Сарапуле.

В Первую Республиканскую клиническую больницу и второй Республиканский клинический онкодиспансер закупят по аппарату МРТ. Также 22 районные больницы получат 47 новых аппаратов для рентгенографии, флюорографии и маммографии.

В 2021 году начнется строительство двух детских поликлиник взамен существующих в Можге и Воткинске. Сдать их планируют уже в 2022 году. Продолжится строительство Республиканской клинической туберкулезной больницы со стационаром для взрослых и детей. Объект будет готов в 2022 году.

В селе Пихтовка Воткинского района заменят ФАП, еще 2 врачебные амбулаторные заменят в Хохряках и Ягуле.

В марте 2021 года в Ижевске откроют Центр ядерной медицины ПЭТ/КТ.

Как и прежде продолжатся вылеты санавиации. За 2020 год врачи вылетели на помощь 218 раз и спасли 198 человек.

Около 5 тыс. рабочих мест в медучреждениях Удмуртии автоматизируют, закупят 151 оборудование для телемедицинских консультаций.

В 2020 году из регионального бюджета на препараты для борьбы с коронавирусом было направлено более 1,2 млрд рублей. «Прошу Министерство финансов и Министерство здравоохранения обеспечить необходимую потребность в лекарственных средствах и в 2021 году», - подытожил Бречалов.