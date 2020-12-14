Еще 206 жителей Удмуртии заразились коронавирусом

Скончалась 1 пожилая женщина.

Ижевск. Удмуртия. Коронавирус в Удмуртии выявили у 206 жителей. Об этом сообщает телеграм-канал «Стопкоронавирус.Удмуртия». За последние сутки ковид подтвердился у 130 жителей Ижевска, 19 жителей Глазова, 11 - Алнашского района, 8 - Камбарского, 7 - Сарапульского, 6 - Кизнерского района. По пять случаев обнаружили в Можге, Завьяловском и Юкаменском районах, 3 – в Граховском районе, по 2 – в Якшур-Бодьинском районе и Сарапуле, по одному случаю зарегистрировано в Ярском, Вавожском, Можгинском районах.

143 человека выздоровели. Скончалась 93-летняя женщина.

Всего с начала пандемии по состоянию на 15 декабря в Удмуртии выявили 16 242 случая заражения коронавирусной инфекцией. 12 684 человека выздоровели, 269 - скончались. Из тех, кто болеет, 2 358 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 753 – в средней степени тяжести, 178 – в тяжелом состоянии.