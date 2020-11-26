Минздрав Удмуртии проведет проверку по факту гибели от малярии приехавшего из Танзании туриста

Через несколько дней после возвращения мужчине стало плохо.

Ижевск. Удмуртия. Минздрав Удмуртии проведет проверку после гибели туриста, вернувшегося из Танзании. Об этом пишет «Интерфакс».

29-летний сын бывшего мэра Архангельска умер в Ижевске от малярии, которой заразился на отдыхе в африканской стране. По словам родственников, через несколько дней после возвращения Александру Донскому стало плохо, но его не хотели забирать в больницу. После госпитализации молодого человека лечили от коронавируса. Позднее выяснилось, что у Александра малярия, но было уже поздно. По данному факту Минздрав Удмуртии проведет служебную проверку.

Как добавляет «Интерфакс», со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Александр поздно обратился к врачу.

Отмечается также, что в период с 16 по 22 ноября медорганизации не получали информации о нахождении на территории региона лиц, недавно прибывших из неблагополучных по малярии стран Африки.

В ведомстве напомнили, что тяжелое паразитарное заболевание передается от здорового человека к больному при укусе самок комаров. Потому выезжающим на отдых в тропические страны туристам необходимо за неделю до выезда принимать противомалярийные препараты. Отметим, летальность при тропической малярии составляет до 40%.