Всего в республике выявили уже 344 случая заболевания.
Ижевск. Удмуртия. Еще 3 заразившихся коронавирусом выздоровели в Удмуртии. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на своей странице в соцсети Вконтакте.
Всего с начала пандемии с болезнью справились 69 жителей региона.
По состоянию на утро вторника, 5 мая, в Удмуртии зарегистрировали 344 случая заражения коронавирусом. 205 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 51 пациент – в состоянии средней тяжести, состояние 9 человек врачи оценивают как тяжелое.
Ранее сообщалось о 10 летальных случаях.
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