Всего в республике выявили уже 344 случая заболевания.

Ижевск. Удмуртия. Еще 3 заразившихся коронавирусом выздоровели в Удмуртии. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на своей странице в соцсети Вконтакте.

Всего с начала пандемии с болезнью справились 69 жителей региона.

По состоянию на утро вторника, 5 мая, в Удмуртии зарегистрировали 344 случая заражения коронавирусом. 205 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 51 пациент – в состоянии средней тяжести, состояние 9 человек врачи оценивают как тяжелое.

Ранее сообщалось о 10 летальных случаях.