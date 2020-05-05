Всего в республике выявили уже 344 случая заболевания.

Ижевск. Удмуртия. 12 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии. Об этом на своей странице в соцсети Вконтакте рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

По его словам, в числе заболевших – 3 ребенка в возрасте от 2 до 5 лет.

«Диагноз подтвердился у 7 жителей Ижевска, 2 жителей Малопургинского района, и по одному жителю Якшур-Бодьинского района, Воткинска и Глазова», – написал руководитель региона.

Всего по состоянию на 5 мая в Удмуртии зарегистрировали 344 лабораторно подтвержденных случая заболевания новой коронавирусной инфекцией в 58 населенных пунктах, расположенных на территории 25 муниципальных образований.

69 человек выздоровели, 10 скончались.