В Удмуртии еще 9 пациентов выздоровели от коронавируса, 1 заболевший — скончался

Всего в республике зафиксировано 10 летальных случаев.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии скончался еще один заболевший коронавирусом. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов.
Всего на 4 мая в республике зарегистрировано 10 летальных случаев. Общее число зараженных достигло 332 человек.
Среди новых заболевших — 4 ребенка.
Также еще 9 пациентов выписали из больницы, всего в Удмуртии выздоровели 66 человек.
Коронавирус в Удмуртии: Актуальная информация - Развитие истории / Сусанин
Хроника развития ситуации с коронавирусом в Ижевске и на территории Удмуртии в 2020 году. Таймлайн и история событий