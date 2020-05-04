В Удмуртии еще 9 пациентов выздоровели от коронавируса, 1 заболевший — скончался

Всего в республике зафиксировано 10 летальных случаев.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии скончался еще один заболевший коронавирусом. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов.



Всего на 4 мая в республике зарегистрировано 10 летальных случаев. Общее число зараженных достигло 332 человек.



Среди новых заболевших — 4 ребенка.

Также еще 9 пациентов выписали из больницы, всего в Удмуртии выздоровели 66 человек.