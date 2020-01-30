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Минздрав Удмуртии: посылки из Китая не могут принести коронавирус

16:00, 30 января, 2020
Дмитрий Стрелков
Минздрав Удмуртии: посылки из Китая не могут принести коронавирус
16:00, 30 января, 2020
Дмитрий Стрелков
211
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#Ижевск\n#Китай\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#заболевание\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
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Медики дали рекомендации по профилактике «популярного» заболевания.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии заражённых коронавирусом, охватившим Китай, нет. Об этом рассказал на пресс-конференции главврач республиканской клинической инфекционной больницы Минздрава Удмуртии Игорь Дьяченко в четверг, 30 января.

«Официально заявляю, ни в стране, ни в республике на сегодняшний день заболевших коронавирусом нет», — сказал Дьяченко.

Он напомнил, что коронавирус — острое респираторное инфекционное заболевание. Началось оно в Китае с конца декабря 2019 года. Его характеризует в основном поражение верхних дыхательных путей. Наибольшему риску подвержены люди пожилого возраста, особенно с сопутствующими заболеваниями: сахарным диабетом, хроническими заболеваниями лёгких, почечной недостаточностью.

Специалист по инфекционным заболеваниям отметил, что у коронавируса умеренная клиника. 90% заболевших жалуются на повышение температуры, 80% жалуются на сухой кашель. 15% также жалуются на отдышку. В основном заражение идёт при тесном контакте с больными, воздушно-капельным путём.

«К нам обращаются жители, вернувшиеся из Таиланда, Китая. На сегодняшний день 7 человек, обратившихся с клиникой инфекционно-респираторных заболеваний, обследованы. Исследования отрицательные. «Обычные» грипп, ОРЗ», — сказал Дьяченко.

Он посоветовал, если видны больные, которые чихают и кашляют, необходимо себя обезопасить и не нужно вступать с такими людьми в близкий контакт. Тем же гражданам, кто почувствовал ухудшение самочувствия, а также в ближайший месяц посещал в Юго-Восточную Азию, специалист советует обратиться за медпомощью, а не заниматься самолечением.

«Исследования проводит центр гигиены и эпидемиологии при Роспотребнадзоре. В течение 6-7 часов выдаётся результат анализов. У них всё под контролем, паники быть не должно. Пить противовирусные средства, которые сейчас рекламируют, необходимости нет. Обратитесь за медицинской помощью. Вас обследуют и скажут, что у вас и чем лечить», — отметил Игорь Дьяченко.

Он также прокомментировал ситуацию с заказом посылок из Китая, отметив, что через них нельзя заразиться.

«Это вирус, он очень неустойчив во внешней среде. Посылка минимум неделю идёт, вирус уже погибнет. Также он моментально гибнет при температуре 50-60 градусов Цельсия. Считаю, что от посылок не заразиться. Похолодания тоже нам на пользу. Всем простудным заболеваниям нужна умеренная температура, слякоть», — заверил Дьяченко.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Удмуртии также напомнил о методах профилактики и защиты иммунитета человека.

Если есть возможность, то лучше не выезжать в страны Юго-Восточной Азии до снятия карантина. Но если пришлось выехать, необходимо себя обезопасить:

- не посещать рынки с море- и экзотическими продуктами, где продаются животные в любом виде (живые и приготовленные);

- употреблять термически обработанную пищу и бутилированную воду;

- носить в обязательном порядке маску;

- не посещать культурно-массовые мероприятия, зоопарки;

- часто и тщательно мыть руки;

- если почувствовали себя плохо, образовался кашель, то не нужно прикрываться ладонью, для этого есть салфетки. В крайнем случае локтем, но никак не ладонью, с которой микробы могут попасть на слизистую рта и глаз. Использовать влажные салфетки;

- необходимо проветривать помещение, делать влажную уборку с дезинфицирующими средствами;

- вести здоровый образ жизни, почаще быть на свежем воздухе;

- употреблять в пищу чеснок, лимон, имбирь, отвары и морсы.

16:00, 30 января, 2020
Дмитрий Стрелков
211
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#Ижевск\n#Китай\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#заболевание\n#коронавирус

 

 

 


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