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В Китае огромный осётр напал на девушку-аниматора из Удмуртии

12:00, 30 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Китае огромный осётр напал на девушку-аниматора из Удмуртии
12:00, 30 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
318
0
#Китай\n#Удмуртия\n#животные
Источник фото: скриншот из видео
318
0

Руководство океанариума пыталось скрыть инцидент.

Сишуаньбань. КНР. В океанариуме китайского города Сишуаньбань гигантский осётр пытался заглотить голову девушки-аниматора в костюме русалки, которая плавала с ним в одном бассейне. Об этом сообщает «Газета.ru». Пострадавшая девушка родом из Сарапула. Мария З. переехала в Китай 10 месяцев назад.

Телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором огромная рыба подплывает к девушке и хватает её за голову. Аниматору удалось вырваться. Инцидент произошёл 28 января.

Осётр повредил Марии лицо, а также съел носовые зажимы и очки.

Ситуация усугубляется тем, что работодатели пытались минимизировать последствия инцидента, ограничивая выплаты и запрещая пострадавшей делиться информацией. Пострадавшей выплатили 700 юаней, но изначально не хотели давать и больше 500. Руководство океанариума запретило девушке рассказывать об инциденте, неоднократно ей звонили и предупреждали не выкладывать в интернете видео с нападением рыбы.

12:00, 30 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
318
0
#Китай\n#Удмуртия\n#животные