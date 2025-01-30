Сишуаньбань. КНР. В океанариуме китайского города Сишуаньбань гигантский осётр пытался заглотить голову девушки-аниматора в костюме русалки, которая плавала с ним в одном бассейне. Об этом сообщает «Газета.ru». Пострадавшая девушка родом из Сарапула. Мария З. переехала в Китай 10 месяцев назад.

Телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором огромная рыба подплывает к девушке и хватает её за голову. Аниматору удалось вырваться. Инцидент произошёл 28 января.

Осётр повредил Марии лицо, а также съел носовые зажимы и очки.

Ситуация усугубляется тем, что работодатели пытались минимизировать последствия инцидента, ограничивая выплаты и запрещая пострадавшей делиться информацией. Пострадавшей выплатили 700 юаней, но изначально не хотели давать и больше 500. Руководство океанариума запретило девушке рассказывать об инциденте, неоднократно ей звонили и предупреждали не выкладывать в интернете видео с нападением рыбы.