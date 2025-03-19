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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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По сравнению с началом 2024 года Удмуртия почти в 7 раз нарастила экспорт лесоматериалов в Китай

13:10, 19 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
По сравнению с началом 2024 года Удмуртия почти в 7 раз нарастила экспорт лесоматериалов в Китай
13:10, 19 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#удмуртский экспорт\n#Китай\n#бизнес
Источник фото: unsplash.com (Nicola Pavan)
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Предприниматели региона отправили круглые лесоматериалы из берёзы и пиломатериалы лиственных и хвойных пород.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, экспорт лесоматериалов из Удмуртии в Китай вырос в 6,9 раза. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. 

Предприниматели региона уже отправили в Китай 38 048 куб. м. 

Последняя отправка 11 партий круглых лесоматериалов из берёзы — 484 куб. м — прошла 13 марта. Образцы продукции подверглись лабораторному анализу, который показал отсутствие в товаре карантинных организмов. В результате собственник продукции получил 11 фитосанитарных сертификатов, разрешающих экспорт. 

В 2025 году из Удмуртии в Китай отправили 28 186 куб. м круглых лесоматериалов из берёзы и 9 862 куб. м пиломатериалов лиственных и хвойных пород. 

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13:10, 19 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
35
0
#Удмуртия\n#удмуртский экспорт\n#Китай\n#бизнес