Ижевск. Удмуртия. С начала 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, экспорт лесоматериалов из Удмуртии в Китай вырос в 6,9 раза. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Предприниматели региона уже отправили в Китай 38 048 куб. м.

Последняя отправка 11 партий круглых лесоматериалов из берёзы — 484 куб. м — прошла 13 марта. Образцы продукции подверглись лабораторному анализу, который показал отсутствие в товаре карантинных организмов. В результате собственник продукции получил 11 фитосанитарных сертификатов, разрешающих экспорт.

В 2025 году из Удмуртии в Китай отправили 28 186 куб. м круглых лесоматериалов из берёзы и 9 862 куб. м пиломатериалов лиственных и хвойных пород.