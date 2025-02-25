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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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С начала 2025 года из Удмуртии в Китай вывезли почти полмиллиона тонн льняного масла

17:20, 25 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
С начала 2025 года из Удмуртии в Китай вывезли почти полмиллиона тонн льняного масла
17:20, 25 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
233
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Китай\n#удмуртский экспорт\n#Россельхознадзор\n#масло
Источник фото: unsplash.com (Evelyn Liow)
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Только 19 февраля было отправлено более 100 тонн.

Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии за неполные два месяца 2025 года было экспортировано в Китай 435 тонн льняного масла. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

За аналогичный период 2024 года экспорт данной продукции не осуществлялся.

Только 19 февраля 2025 года Россельхознадзор проконтролировал отправку 108,9 тонн масла в Китай.

«В ходе досмотра были отобраны образцы и направлены для исследования в Удмуртский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторная экспертиза показала отсутствие карантинных вредных организмов», – говорится в сообщении.

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17:20, 25 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
233
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Китай\n#удмуртский экспорт\n#Россельхознадзор\n#масло