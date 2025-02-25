Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии за неполные два месяца 2025 года было экспортировано в Китай 435 тонн льняного масла. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

За аналогичный период 2024 года экспорт данной продукции не осуществлялся.

Только 19 февраля 2025 года Россельхознадзор проконтролировал отправку 108,9 тонн масла в Китай.

«В ходе досмотра были отобраны образцы и направлены для исследования в Удмуртский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторная экспертиза показала отсутствие карантинных вредных организмов», – говорится в сообщении.