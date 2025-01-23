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С начала 2025 года из Удмуртии в Китай вывезли почти две тысячи кубометров древесины

17:00, 23 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
С начала 2025 года из Удмуртии в Китай вывезли почти две тысячи кубометров древесины
17:00, 23 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#древесина\n#удмуртский экспорт\n#Китай
Источник фото: unsplash.com (kindfolk)
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Сообщается, что это в 4,6 раза больше, чем за тот же период в 2024 году.

Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии с 1 по 23 января 2024 года вывезли 1,926 кубометров лесопродукции в Китай. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Это в 4,6 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года, тогда было вывезено 0,416 тыс. кубометров материалов из дерева.

Вся продукция прошла фитосанитарный контроль, наличие вредных организмов не выявлено, вся продукция соответствует требованиям страны-импортёра.

17:00, 23 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
15
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#древесина\n#удмуртский экспорт\n#Китай