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Экспорт лесопродукции из Удмуртии в Китай в 2024 году вырос в два раза

17:30, 06 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Экспорт лесопродукции из Удмуртии в Китай в 2024 году вырос в два раза
17:30, 06 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#Китай\n#бизнес\n#товары
Источник фото: управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю
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Из региона вывезли более 17 тыс. куб. м.

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году Удмуртия в два раза увеличила экспорт лесопродукции в Китай. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю. 

С 1 января по 31 октября из региона в Китай отправили 17,3 тыс. кубометров лесопродукции. Отмечается, что за аналогичный период 2023 года в эту же страну ввезли 8,37 тыс. куб. м. 

Последняя отправка 574 куб. м лесопродукции в Китай прошла 30 октября. Товар прошел лабораторный контроль. Специалисты не выявили в продукции вредных организмов. 

17:30, 06 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
280
0
#Удмуртия\n#Китай\n#бизнес\n#товары