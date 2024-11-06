Экспорт лесопродукции из Удмуртии в Китай в 2024 году вырос в два раза

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году Удмуртия в два раза увеличила экспорт лесопродукции в Китай. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

С 1 января по 31 октября из региона в Китай отправили 17,3 тыс. кубометров лесопродукции. Отмечается, что за аналогичный период 2023 года в эту же страну ввезли 8,37 тыс. куб. м.

Последняя отправка 574 куб. м лесопродукции в Китай прошла 30 октября. Товар прошел лабораторный контроль. Специалисты не выявили в продукции вредных организмов.