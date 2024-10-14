Байден заявил о согласии на переговоры с Россией, Китаем и КНДР по ядерному разоружению

Вашингтон. США. Соединенные Штаты готовы вести переговоры с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных арсеналов. Об этом заявил президент США Джо Байден в письменном заявлении по поводу вручения Нобелевской премии мира за 2024 года, передает RT.

Напомним, Норвежский Нобелевский комитет присудил эту награду японской ассоциации «Нихон Хиданкё», объединяющей жертв американских атомных бомбардировок городов Хиросима и Нагасаки.

По словам Байдена, Вашингтон готов к таким переговорам с Москвой, Пекином и Пхенъяном без предварительных условий. При этом он высоко оценил важность присуждения Нобелевской премии выжившим после ядерных взрывов в свете сложившейся международной обстановки.