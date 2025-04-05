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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Экспорт льняного масла из Удмуртии в Китай вырос в 3,5 раза

15:36, 05 апреля, 2025
Константин Ижболдин
журналист
Экспорт льняного масла из Удмуртии в Китай вырос в 3,5 раза
15:36, 05 апреля, 2025
Константин Ижболдин
журналист
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#удмуртский экспорт\n#Китай\n#Россельхознадзор
Источник фото: unsplash.com (Gabriel Mihalcea)
96
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С начала 2025 года в КНР экспортировано 975 тонн этого продукта.

Ижевск. Удмуртия. Экспорт льняного масла из Удмуртии в Китай в первом квартале вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Данные предоставила пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

К примеру, 31 марта 2025 года межрегиональным управлением Россельхознадзора была проконтролирована отправка 15 партий льняного масла общим весом 322,16 т в Китай.

Специалисты отобрали образцы, провели исследование на наличие карантинных объектов и на безопасность и качество масла. По результатам лабораторных экспертиз установлено отсутствие карантинных объектов в продукции. Также масло успешно прошло проверку на отсутствие линий ГМО. Масло льняное соответствовало фитосанитарным требованиям со стороны иностранного покупателя.

В результате владельцу продукции были выданы фитосанитарные сертификаты, разрешающие отправку масла на экспорт.

 

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15:36, 05 апреля, 2025
Константин Ижболдин
журналист
96
0
#удмуртский экспорт\n#Китай\n#Россельхознадзор