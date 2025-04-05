Ижевск. Удмуртия. Экспорт льняного масла из Удмуртии в Китай в первом квартале вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Данные предоставила пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

К примеру, 31 марта 2025 года межрегиональным управлением Россельхознадзора была проконтролирована отправка 15 партий льняного масла общим весом 322,16 т в Китай.

Специалисты отобрали образцы, провели исследование на наличие карантинных объектов и на безопасность и качество масла. По результатам лабораторных экспертиз установлено отсутствие карантинных объектов в продукции. Также масло успешно прошло проверку на отсутствие линий ГМО. Масло льняное соответствовало фитосанитарным требованиям со стороны иностранного покупателя.

В результате владельцу продукции были выданы фитосанитарные сертификаты, разрешающие отправку масла на экспорт.