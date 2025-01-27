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Фигуристка из Ижевска Алина Загитова побывала в Диснейленде в Гонконге

15:20, 27 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова побывала в Диснейленде в Гонконге
15:20, 27 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
226
0
#Китай\n#Ижевск\n#фигурист\n#путешествие
Источник фото: t.me/azagitova_official
226
0

Спортсменка, как и все туристы, сфотографировалась на фоне замка.

Гонконг. Китай. В Гонконгском Диснейленде побывала фигуристка из Ижевска Алина Загитова. Фотографиями с поездки она поделилась в своём Телеграм-канале. 

Девушка не только выложила фотографию себя на фоне всемирно известного мультипликационного замка, но и показала, как катается на одном из аттракционов парка. 

Напомним, что в июле 2024 года Алина Загитова получила диплом о высшем образовании. Она окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. 

15:20, 27 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
226
0
#Китай\n#Ижевск\n#фигурист\n#путешествие