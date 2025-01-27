Фигуристка из Ижевска Алина Загитова побывала в Диснейленде в Гонконге

Гонконг. Китай. В Гонконгском Диснейленде побывала фигуристка из Ижевска Алина Загитова. Фотографиями с поездки она поделилась в своём Телеграм-канале.

Девушка не только выложила фотографию себя на фоне всемирно известного мультипликационного замка, но и показала, как катается на одном из аттракционов парка.

Напомним, что в июле 2024 года Алина Загитова получила диплом о высшем образовании. Она окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы.