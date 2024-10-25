Укравшую и продавшую 17 детей китаянку приговорили к смертной казни

Гуйян. КНР. К высшей мере наказания приговорили жительницу китайского города Гуйян провинции Гуйчжоу Юй Хуаин. Ее обвинили в похищениях детей и торговле ими, пишет «Российская газета» со ссылкой на агентство NetEase и издание «Синьцзинбао».

Как сообщили в Верховной народной прокуратуре КНР, за несколько лет она продала бездетным семьям 17 малышей, в том числе своего собственного.

При расследовании использовались многочисленные генетические экспертизы. Сличались ДНК похищенных детей, их настоящих и приемных родителей.

Как оказалось, женщина уже провела 8 лет за решеткой за подобные преступления. Выйдя на свободу, Юй Хуаин взялась за старое. От ее действий пострадали 12 семей.