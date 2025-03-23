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Из Удмуртии в начале 2025 года вырос экспорт льняного и рапсового масла в Китай

12:49, 23 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Из Удмуртии в начале 2025 года вырос экспорт льняного и рапсового масла в Китай
12:49, 23 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
211
0
#Удмуртия\n#Россельхознадзор\n#удмуртский экспорт\n#Китай\n#масло\n#рапсовое масло\n#бизнес
Источник фото: unsplash.com (Gabriel Mihalcea)
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Всего было отправлено 89 партий.

Ижевск. Удмуртия. С 1 января по 18 марта 2025 года из Удмуртии было отправлено в Китай 1940,1 тонны льняного и рапсового масла. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Это 89 партий масла. Отмечается, что за аналогичный период прошлого года было отправлено 1646,2 тонны или 75 партий.

Так, только за 18 марта 2025 года Управление проконтролировало отправку 219,5 тонны рапсового масла в Китай.

«Лабораторная экспертиза показала отсутствие карантинных вредных организмов. По итогу досмотра и на основании заключения о карантинном фитосанитарном состоянии собственнику продукции выдано 10 фитосанитарных сертификатов», – говорится в сообщении.

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12:49, 23 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
211
0
#Удмуртия\n#Россельхознадзор\n#удмуртский экспорт\n#Китай\n#масло\n#рапсовое масло\n#бизнес