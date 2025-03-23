Ижевск. Удмуртия. С 1 января по 18 марта 2025 года из Удмуртии было отправлено в Китай 1940,1 тонны льняного и рапсового масла. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Это 89 партий масла. Отмечается, что за аналогичный период прошлого года было отправлено 1646,2 тонны или 75 партий.

Так, только за 18 марта 2025 года Управление проконтролировало отправку 219,5 тонны рапсового масла в Китай.

«Лабораторная экспертиза показала отсутствие карантинных вредных организмов. По итогу досмотра и на основании заключения о карантинном фитосанитарном состоянии собственнику продукции выдано 10 фитосанитарных сертификатов», – говорится в сообщении.