Перевыполнили план: в Удмуртии привили от гриппа более 730 тыс человек

Начало заболеваемости ожидают к концу декабря.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии привили от гриппа более 730 тыс. человек при запланированных 680 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

При этом вакцинацию прошли 224,6 тыс. детей вместо необходимых 250 тыс. детей. «Недобор» привитых и среди медработников – чуть больше 98%.

Вакцина, которой прививали жителей региона, обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне. Специалисты напомнили: прививка является самой эффективной мерой профилактики гриппа.

Стоит отметить, что в республике пока не зарегистрировали случаев заболевания гриппом. Начало заболеваемости в Удмуртии ожидают к концу декабря.