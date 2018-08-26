Почти 700 тыс жителей Удмуртии планируется привить от гриппа осенью

За прошедший эпидсезон гриппом и ОРВИ переболели более 397 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. Перед началом эпидсезона в Удмуртии планируется привить от гриппа 45% населения. Прививки поставят 680 тыс. жителям, включая 250 тыс. детей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Первая партия вакцины поступит до конца августа.

За прошедший эпидсезон гриппом и ОРВИ переболели более 397 тыс. человек. Диагноз грипп был поставлен 963 заболевшим.

Подъем заболеваемости отмечался в марте и апреле 2018 года.

В период эпидсезона временно закрывались школы №10 и №46, а также 509 классов в школе №297 и 745 групп в детском саду №592.

Специалисты напоминают, что вакцина является самой эффективной мерой профилактики гриппа. Она обеспечивает защиту от тех видов вируса, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне.