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Почти 700 тыс жителей Удмуртии планируется привить от гриппа осенью

12:00, 26 августа, 2018
Анна Торхова
12:00, 26 августа, 2018
Анна Торхова
407
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#медицина\n#здоровье\n#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#грипп
Фото: pixabay.com
407
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За прошедший эпидсезон гриппом и ОРВИ переболели более 397 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. Перед началом эпидсезона в Удмуртии планируется привить от гриппа 45% населения. Прививки поставят 680 тыс. жителям, включая 250 тыс. детей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Первая партия вакцины поступит до конца августа.

За прошедший эпидсезон гриппом и ОРВИ переболели более 397 тыс. человек. Диагноз грипп был поставлен 963 заболевшим.

Подъем заболеваемости отмечался в марте и апреле 2018 года.

В период эпидсезона временно закрывались школы №10 и №46, а также 509 классов в школе №297 и 745 групп в детском саду №592.

Специалисты напоминают, что вакцина является самой эффективной мерой профилактики гриппа. Она обеспечивает защиту от тех видов вируса, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне.

12:00, 26 августа, 2018
Анна Торхова
407
0
#медицина\n#здоровье\n#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#грипп

 

 

 


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