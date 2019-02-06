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Около 2 тыс детей в Удмуртии не привиты от кори

11:51, 06 февраля, 2019
Анна Торхова
11:51, 06 февраля, 2019
Анна Торхова
259
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#дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#вакцинация\n#прививки
Фото: torange.biz
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Вирусное заболевание поражает центральную нервную систему.

Ижевск. Удмуртия. Около 2 тыс детей в Удмуртии не привиты от кори. Как рассказала журналистам в среду, 6 февраля, начальник Управления Роспотребнадзора по республике Наталья Матюшина, причиной являются медотводы и отказы родителей.

Напомним, вакцинация проводится в 1 год и повторно в 6 лет.

В 2018 году в Удмуртии корью переболели 7 человек, из которых 6 –дети. Так, заболевшие были зарегистрированы в Ярском и Алнашском районах. Во всех случаях вирусы завезли из других регионов: Чеченской республики, а также кочующие народы.

В этом году ни одного заболевания корью в Удмуртии не выявлено.

Корь является быстро распространяющимся вирусным заболеванием. Контакт с больным приводит к заражению в 100% случаев. Вирус поражает центральную нервную систему человека. У взрослых корь может вызвать такие осложнения, как: пневмония, энцефалит, отит, поражение сердца, слепоту.

Единственный способ не заразиться – поставить прививку.

Как сообщает пресс-служба ведомства, попадая в организм, вирус поселяется в носоглотке и повреждает оболочку глаз, вызывая конъюктивит. После этого он попадает в лимфоузлы и с кровью разносится по всему организму.

В первые дни корь можно спутать с простудой: слабость, насморк, осиплый голос. Также у больного наблюдается температура 39-40 градусов, в полости рта – белесоватые пятна. Через 3-5 дней на теле появляется сыпь, которая постепенно распространяется от лица к ногам.

В случае заболевания корью не следует идти в больницу, лучше вызвать врача на дом. При кашле и чихании прикрывать рот и нос салфеткой. Чаще мыть руки. Не заниматься самолечением.

Напомним, 5 февраля из хостела в Москве госпитализировали 25 человек с симптомами кори.

11:51, 06 февраля, 2019
Анна Торхова
259
0
#дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#вакцинация\n#прививки

 

 

 


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