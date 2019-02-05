25 человек госпитализировали с корью из хостела Москвы

Более 1370 рабочих привили после выявления заболевания.

Москва. Из московского хостела госпитализировали 25 человек с симптомами кори. Об этом сообщила пресс-служба столичного Роспотребнадзора.

Первый непривитый постоялец заболел 28 января. Он не обращался за медпомощью. 2 февраля его состояние ухудшилось, и больного госпитализировали. Уже на следующий день из хостела в больницу доставили иностранца с диагнозом корь.

В ходе эпидемиологического расследования сотрудники ведомства выявили у 23 рабочих, проживающих в хостеле, температуру и катаральные явления без сыпи. Всех заболевших госпитализировали с диагнозом «ОРВИ, контакт с корью».

Чтобы болезнь не распространялась, медсотрудники привили более 1370 человек, работающих в заведении, и вакцинация продолжается.

На владельца хостела составили административный протокол в связи с нарушений санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации общественных помещений.

Ведомственное расследование продолжается.