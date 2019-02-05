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25 человек госпитализировали с корью из хостела Москвы

12:55, 05 февраля, 2019
Дарья Снидкова
12:55, 05 февраля, 2019
Дарья Снидкова
128
0
#здоровье\n#Москва\n#заболевание\n#инфекция\n#административная ответственность
Фото: Pixabay
128
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Более 1370 рабочих привили после выявления заболевания.

Москва. Из московского хостела госпитализировали 25 человек с симптомами кори. Об этом сообщила пресс-служба столичного Роспотребнадзора.

Первый непривитый постоялец заболел 28 января. Он не обращался за медпомощью. 2 февраля его состояние ухудшилось, и больного госпитализировали.  Уже на следующий день из хостела в больницу доставили иностранца с диагнозом корь.

В ходе эпидемиологического расследования сотрудники ведомства выявили у 23 рабочих, проживающих в хостеле, температуру и катаральные явления без сыпи. Всех заболевших госпитализировали с диагнозом «ОРВИ, контакт с корью».

Чтобы болезнь не распространялась, медсотрудники привили более 1370 человек, работающих в заведении, и вакцинация продолжается.

На владельца хостела составили административный протокол в связи с нарушений санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации общественных помещений.

Ведомственное расследование продолжается.

12:55, 05 февраля, 2019
Дарья Снидкова
128
0
#здоровье\n#Москва\n#заболевание\n#инфекция\n#административная ответственность

 

 

 


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