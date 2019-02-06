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Порядка 1 млрд рублей получит Удмуртия на обновление Республиканского онкодиспансера

08:30, 06 февраля, 2019
Диана Ворончихина
08:30, 06 февраля, 2019
Диана Ворончихина
226
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#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#онкология
Фото: pixabay.com
226
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Деньги будут поступать в течение 6 лет в рамках нацпроекта «Здравоохранение».          

Ижевск. Удмуртия. Порядка 1 млрд рублей направит федерация на обновление онкологического диспансера Удмуртии. Об этом вице-премьер Анастасия Муталенко рассказала в передаче «Экспертное мнение» ТРК «Моя Удмуртия».

По ее словам, регион будет получать эти деньги в течение 6 лет в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Это обновление лучевой диагностики, и самое главное, того оборудования, которое подтверждает либо опровергает сам диагноз. И, конечно, расширены схемы химиопрепаратов, химиолечения», - сказала Муталенко.

Кроме того, будут созданы 7 районных онкокабинетов.

«Человеку, чтобы получить химиотерапию, не надо будет ехать в онкодиспансер. Он получает заключение, возвращается в свой район и на химиотерапию в рамках дневного стационара ходит в районную больницу. Сегодня мы пролицензировали 7 площадей и сейчас идут закупки на централизованную поставку всех препаратов, которые нужны для химиотерапии», - добавила вице-премьер.

Также напомним, что к 2021 году в Удмуртии планируется переоснастить детские поликлиники.

08:30, 06 февраля, 2019
Диана Ворончихина
226
0
#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#онкология

 

 

 


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