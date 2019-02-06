Порядка 1 млрд рублей получит Удмуртия на обновление Республиканского онкодиспансера

Деньги будут поступать в течение 6 лет в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Ижевск. Удмуртия. Порядка 1 млрд рублей направит федерация на обновление онкологического диспансера Удмуртии. Об этом вице-премьер Анастасия Муталенко рассказала в передаче «Экспертное мнение» ТРК «Моя Удмуртия».

По ее словам, регион будет получать эти деньги в течение 6 лет в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Это обновление лучевой диагностики, и самое главное, того оборудования, которое подтверждает либо опровергает сам диагноз. И, конечно, расширены схемы химиопрепаратов, химиолечения», - сказала Муталенко.

Кроме того, будут созданы 7 районных онкокабинетов.

«Человеку, чтобы получить химиотерапию, не надо будет ехать в онкодиспансер. Он получает заключение, возвращается в свой район и на химиотерапию в рамках дневного стационара ходит в районную больницу. Сегодня мы пролицензировали 7 площадей и сейчас идут закупки на централизованную поставку всех препаратов, которые нужны для химиотерапии», - добавила вице-премьер.

Также напомним, что к 2021 году в Удмуртии планируется переоснастить детские поликлиники.