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Ижевчанки могут пройти раннюю диагностику заболеваний молочной железы

11:55, 22 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевчанки могут пройти раннюю диагностику заболеваний молочной железы
11:55, 22 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
104
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#онкология
Фото: unsplash.com
104
0

В республиканском онкодиспансере пройдёт день открытых дверей.

Ижевск. Удмуртия. 2 марта в Ижевске республиканский онкодиспансер проведёт день открытых дверей, в рамках которого женщины смогут пройти раннюю диагностику заболеваний молочной железы. Об этом сообщается в официальной группе онкодиспансера в соцсети «ВКонтакте».

Приём будет вестись по предварительной записи, оформленной по телефону 8 (3412) 333-143 и в регистратуре онкодиспансера с 22 февраля 2024 года по 1 марта 2024 года с 17.00 до 19.00. количество мест ограничено.

Осмотр проводится бесплатно, никаких направлений не требуется. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС, полис обязательного медицинского страхования, и, если есть, результаты дополнительных методов обследования (маммография, УЗИ молочных желез).

Если у онкологов возникнут подозрения на наличие рака, то пациентам могут провести дополнительные исследования: взята биопсия и проведено узи молочных желёз.

11:55, 22 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
104
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#онкология