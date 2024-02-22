Ижевчанки могут пройти раннюю диагностику заболеваний молочной железы

Ижевск. Удмуртия. 2 марта в Ижевске республиканский онкодиспансер проведёт день открытых дверей, в рамках которого женщины смогут пройти раннюю диагностику заболеваний молочной железы. Об этом сообщается в официальной группе онкодиспансера в соцсети «ВКонтакте».

Приём будет вестись по предварительной записи, оформленной по телефону 8 (3412) 333-143 и в регистратуре онкодиспансера с 22 февраля 2024 года по 1 марта 2024 года с 17.00 до 19.00. количество мест ограничено.

Осмотр проводится бесплатно, никаких направлений не требуется. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС, полис обязательного медицинского страхования, и, если есть, результаты дополнительных методов обследования (маммография, УЗИ молочных желез).

Если у онкологов возникнут подозрения на наличие рака, то пациентам могут провести дополнительные исследования: взята биопсия и проведено узи молочных желёз.