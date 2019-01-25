Детские поликлиники переоснастят в Удмуртии к 2021 году

Всего в рамках нацпроекта «Здравоохранение» переоборудуют 22 медучреждения.

Ижевск. Удмуртия. Детские поликлиники и поликлинические отделения в медорганизациях переоборудуют в Удмуртии. Как сообщила пресс-служба Минздрава республики, переоснащение в соответствии с современными стандартами и стандартами бережливого производства коснутся 22 учреждения.

Сама программа направлена на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в Удмуртии и проходит в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Отмечается, что работы по этим направлениям начались в 2018 году как в районных, так и в городских медорганизациях.

В детских поликлиниках и поликлинических отделениях начали работу по созданию открытых регистратур, call-центров, крытых колясочных, по информатизации поликлиник, проводятся работы по повышению комфорта пребывания. Например, в детской поликлинике ГКБ №8 организовали отдельные кабинеты неотложной помощи, здесь появились информационное табло, комнаты матери и ребёнка, созданы call-центры.

Кроме того, началась закупка нового оборудования: УЗИ-аппараты, электрокардиографы, дефибрилляторы, ЛОР-комбайны, оборудование для лабораторной диагностики, эндоскопическое оборудование, тренажеры для ЛФК и др.

По сообщению Минздрава Удмуртии, в течение 2019 и 2020 годов работа по преображению детских поликлиник и поликлинических отделений продолжится.