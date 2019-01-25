play
pause
  • $ 66 ↓
  • € 75.03 ↓

Детские поликлиники переоснастят в Удмуртии к 2021 году

17:10, 25 января, 2019
Дмитрий Стрелков
17:10, 25 января, 2019
Дмитрий Стрелков
111
0
#медицина\n#дети\n#Ижевск\n#национальный проект\n#Удмуртия\n#здравоохранение\n#Минздрав Удмуртии\n#поликлиника
Фото: pixabay.com
111
0

Всего в рамках нацпроекта «Здравоохранение» переоборудуют 22 медучреждения.

Ижевск. Удмуртия. Детские поликлиники и поликлинические отделения в медорганизациях переоборудуют в Удмуртии. Как сообщила пресс-служба Минздрава республики, переоснащение в соответствии с современными стандартами и стандартами бережливого производства коснутся 22 учреждения.

Сама программа направлена на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в Удмуртии и проходит в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Отмечается, что работы по этим направлениям начались в 2018 году как в районных, так и в городских медорганизациях.

В детских поликлиниках и поликлинических отделениях начали работу по созданию открытых регистратур, call-центров, крытых колясочных, по информатизации поликлиник, проводятся работы по повышению комфорта пребывания. Например, в детской поликлинике ГКБ №8 организовали отдельные кабинеты неотложной помощи, здесь появились информационное табло, комнаты матери и ребёнка, созданы call-центры.

Кроме того, началась закупка нового оборудования: УЗИ-аппараты, электрокардиографы, дефибрилляторы, ЛОР-комбайны, оборудование для лабораторной диагностики, эндоскопическое оборудование, тренажеры для ЛФК и др.

По сообщению Минздрава Удмуртии, в течение 2019 и 2020 годов работа по преображению детских поликлиник и поликлинических отделений продолжится.

17:10, 25 января, 2019
Дмитрий Стрелков
111
0
#медицина\n#дети\n#Ижевск\n#национальный проект\n#Удмуртия\n#здравоохранение\n#Минздрав Удмуртии\n#поликлиника

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Спасти Джефа: действия хозяина изможденной собаки в Ижевске проверит полиция

12:10, 18 января, 2019
6151

Пассажир «Киа» погибла в ДТП на трассе «Ижевск-Ува»

3792
09:55, 18 января, 2019

Жители Удмуртии поделились в соцсетях фотографиями с крещенских купаний

3409
14:40, 19 января, 2019

Похолодание придет в Удмуртию в воскресенье

3281
16:55, 18 января, 2019

Девочке, насмерть замерзшей в новогодние каникулы в Удмуртии, водку купил взрослый мужчина

2787
17:11, 22 января, 2019

Брошенные в аэропортах России самолеты «Трансаэро» уйдут с молотка

14:31, 24 января, 2019
2424

Эпизод «Маши и Медведя» попал в Книгу рекордов Гиннесса

1772
14:45, 18 января, 2019

Списать невозвратные долги за ЖКХ по всей России предложили в Госдуме

1259
18:30, 19 января, 2019

Главврач подмосковной больницы прокомментировал инцидент с сотрудниками скорой в KFC

1258
14:03, 18 января, 2019

В Крыму прокомментировали предложение Берлина по Керченскому проливу

1112
15:00, 19 января, 2019

Отрекшийся от престола король Малайзии разводится с «Мисс Москва»

09:35, 24 января, 2019
1682

Туристка из России погибла во время дайвинга на Мальдивах

1474
18:10, 21 января, 2019

В центре Ташкента нашли старинный клад стоимостью 1 млн долларов

1329
16:30, 20 января, 2019

На Украине назвали условие для начала войны с Россией

1249
12:30, 20 января, 2019

Отца и сына будут судить за каннибализм и убийство в Харькове

1025
12:50, 22 января, 2019