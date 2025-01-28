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Конкурс по приготовлению люля-кебаб, бифштексов и других блюд прошёл в ижевском СИЗО-1

16:50, 28 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Конкурс по приготовлению люля-кебаб, бифштексов и других блюд прошёл в ижевском СИЗО-1
16:50, 28 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
184
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФСИН\n#кулинария\n#конкурс\n#СИЗО
Источник фото: пресс-служба УФСИН России по Удмуртской Республике
184
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Также проверялись теоретические знания осуждённых.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевском СИЗО-1 прошёл конкурс кулинарного мастерства среди осуждённых. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртской Республике.

«Участники кулинарного испытания прошли два конкурсных этапа – теоретический, где требовалось ответить на вопросы теста, и практический, заключающийся в приготовлении указанных в задании блюд», – говорится в сообщении.

У осуждённых был ограниченный набор продуктов – картофель, морковь, зеленый горошек, мясной фарш. Конкурсантам нужно было приготовить полноценные блюда: люля-кебаб, котлеты, бифштекс, мясо по-французски и овощной гарнир.

Участники оценивались по критериям: знание базовой теории, уровень практической подготовки, качество приготовления блюд, знание и применение норм санитарно-эпидемиологических правил.

Победителям вручили грамоты.

16:50, 28 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
184
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФСИН\n#кулинария\n#конкурс\n#СИЗО