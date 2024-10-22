В Ижевске за первые два дня волонтёры собрали 110 предложений ижевчан о реконструкции улицы Удмуртской

Ижевск. Удмуртия. Ижевская городская дума совместно с«Единой Россией» начали сбор предложений от ижевчан по реконструкции улицы Удмуртской. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

За пару дней волонтёры собрали 110 предложений. Жители предлагали: ремонт дорожного покрытия, обустройство тротуаров с разделением зон для пешеходов и велосипедистов, а также увеличение количества фонарных столбов.

«Жители заинтересованно отнеслись к нашей акции. Они подходят, спрашивают и, конечно, делятся своими рекомендациями. Уже поступили предложения по установке пандусов для подъездов к домам, магазинам и другим учреждениям. Кто-то выступает за увеличение количества зелёных зон и мест отдыха с детьми», – рассказал активист Молодой Гвардии «Единой России» Никита Овсянников.

Сбор предложений продолжится до конца этой недели (6+). Волонтёры будут работать с 16:00 до 18:30 возле строительного магазина «Гвоздь», на Аллее счастья и в сети-парке рядом с УдГУ.

Обновление Удмуртской на участке от Кирова до Ленина запланировано на 2025 – 2026 года.

Ранее Александр Бречалов подчёркивал, что концепция благоустройства должна учитывать мнение жителей.

Напомним, что 29 сентября текущего года проходил проектный семинар в гимназии №56, в ходе которого более 50 человек предлагали свои идеи обустройства улицы Удмуртской.