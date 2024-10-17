На улицы Ижевска вышли 10 новых троллейбусов «Пересвет»

Ижевск. Удмуртия. С 17 октября по улицам Ижевска начали ездить 10 новых троллейбусов «Пересвет». Транспорт курсирует по маршруту №10.

Напомним, что троллейбусы привезли в Ижевск в сентябре. Каждая машина стоила 28 млн рублей, их удалось купить в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Перед выпуском на линию они все прошли обкатку и теперь готовы перевозить пассажиров.

Низкопольные троллейбусы адаптированы для людей с ограниченными возможностями. В них есть аппарель для заезда колясок, световая и звуковая сигнализация для вызова водителя и электронно-управляемая подвеска с функцией наклона кузова. Также в транспорте появились новые сидячие места, возможность подзарядки гаджетов и система «Говорящий город». Помимо этого, в салоне и в эргономичной кабине водителя достаточно света, предусмотрен пониженный уровень шума и работает кондиционер.

«А самое главное качество у троллейбуса — возможность работы бесконтактной линии. Микрорайоны строятся, и мы так мечтали о том, что мы когда-то придем в эти микрорайоны с электротранспортом, и вот, наконец, это начинает сбываться. Сегодня у нас троллейбусы пойдут на улицу Берша, от которой было больше всего заявок», — прокомментировал генеральный директор предприятия «ИжГЭТ» Андрей Батов.

Троллейбусы определили на маршрут №10. Они будут проезжать по нему, а на остановке «Дом моделей» опускать «рога», чтобы дальше свернуть на улицу Автозаводскую, а затем проехать по улице Берша.

«Новый троллейбус есть новый троллейбус, мы очень давно ждали что-то новое. В кабине нравится абсолютно всё, но самое главное — это автономный ход. Здесь есть панель приборов, есть монитор, смотрим на монитор и убираем штанговые токоприёмники. То есть мы, как на старых троллейбусах, не выходим и руками ничего не делаем, никому не мешаем, всё удобно», — заявил водитель троллейбуса Ильсур Ханов.

Гендиректор ИжГЭТ Андрей Батов отметил, что зимой у троллейбусов не должно возникнуть проблем с автономным ходом, так как его рассчитывали с запасом. Без подзарядки машины могут проехать 20 км, и даже если в холода этот показатель снизится, то у аккумуляторов должно хватить заряда на стандартный маршрут.

«Троллейбусы с автономным ходом позволяют начинать совсем по-другому выстраивать транспортную сеть в Ижевске. Теперь базовые маршруты, которые привязаны у нас к контактной сети, уже не являются ограничителем, а наоборот становятся сильной стороной. То есть троллейбус шёл под контактной сетью, зарядился, и после этого уже пошёл по маршруту на аккумуляторах, доезжая до наших пассажиров», — отметил Андрей Батов.

Планируется, что благодаря новым троллейбусам получится не только разгрузить пассажиропоток, но и привлечь новых водителей.

«Это позволит нам разгрузить одно из самых основных и быстрорастущих направлений — улицу Берша, где несколько развивающихся микрорайонов. Это не решит всех городских проблем, но я уверен что, и программа, и подход руководства ИжГЭТ в конечном итоге и приведут к тому, что мы будем усиливаться», — заявил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Напомним, что в октябре в Ижевск приедут ещё 9 новых троллейбусов «Пересвет» с автономным ходом.