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В Ижевск доставили пять новых троллейбусов «Пересвет»

10:20, 23 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
В Ижевск доставили пять новых троллейбусов «Пересвет»
10:20, 23 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
777
0
#Ижевск\n#ИжГЭТ\n#троллейбус\n#трамвай\n#пересвет
Фото: МУП «ИжГЭТ»
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Ещё девять троллейбусов ожидается в октябре.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевск из Владимира прибыла новая партия из пяти троллейбусов «Пересвет». Об этом сообщает пресс-служба «ИжГЭТ».

Троллейбусы разгрузят и отправят в цех для настройки оборудования, после чего они выйдут на маршрут.

В компании добавляют, что прибытие ещё девяти троллейбусов ожидается в октябре.

Напомним, что первые пять троллейбусов доставили в Ижевск в начале сентября. После того, как все десять машин пройдут обкатку, их запустят на маршрут №10, продлённый до улицы Берша.

10:20, 23 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
777
0
#Ижевск\n#ИжГЭТ\n#троллейбус\n#трамвай\n#пересвет