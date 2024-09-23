В Ижевск доставили пять новых троллейбусов «Пересвет»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевск из Владимира прибыла новая партия из пяти троллейбусов «Пересвет». Об этом сообщает пресс-служба «ИжГЭТ».

Троллейбусы разгрузят и отправят в цех для настройки оборудования, после чего они выйдут на маршрут.

В компании добавляют, что прибытие ещё девяти троллейбусов ожидается в октябре.

Напомним, что первые пять троллейбусов доставили в Ижевск в начале сентября. После того, как все десять машин пройдут обкатку, их запустят на маршрут №10, продлённый до улицы Берша.