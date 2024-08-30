МыСпросилиЗаВас: ухаживают ли в Можге за именной рябиновой аллеей?

Читатель Александр Иванцов прислал в редакцию «Сусанина» фотографии рябин, которые посадили жители Можги на Аллее Славы в октябре 2023 года. Саженцы высадили в память о военнослужащих, которые погибли в ходе СВО. На снимках рябины выглядят засохшими, поэтому Александр Иванцов поинтересовался, ведётся ли уход за деревьями.

В администрации Можги «Сусанину» сообщили, что за аллеей следят, её территория систематически обкашивается, а также, при необходимости, проводится полив и замена неприжившихся саженцев. Например, весной 2024 года заменили 18 рябин и посадили 23 новых саженца. На 30 августа власти запланировали провести очередную посадку и замену саженцев.

Также после высадки аллеи рядом с каждым именным деревом должна была появиться табличка с QR-кодом, через который все желающие смогли бы узнать больше о бойце. «Вопрос по установке QR-кодов в проработке. В настоящее время разработан дизайн именных табличек и произведён расчёт предварительной стоимости. Установка QR-кодов планируется посредством участия в грантовой деятельности и по проекту инициативного бюджетирования», — ответила пресс-служба администрации Можги.

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