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На улице Ленина в Ижевске за выходные заменили 320 метров рельсов

08:30, 01 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На улице Ленина в Ижевске за выходные заменили 320 метров рельсов
08:30, 01 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
258
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт
Фото: МУП «ИжГЭТ»
258
0

Далее трамвайные пути будут менять на перекрёстке улиц Ленина и Удмуртской.

Ижевск. Удмуртия. На улице Ленина в Ижевске уложили 320 м новых трамвайных путей. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ». 

В минувшие выходные работы провели на участке улицы Ленина от Пушкинской до Коммунаров. Теперь рабочим предстоит провести подъёмку и выправку путей, уплотнить основание, а также сварить и отшлифовать стыки. Все эти работы они будут проводить на текущей неделе по вечерам.

Движение трамваев по улице Ленина уже открыто. 

Далее заменить рельсы планируется на перекрёстке улиц Ленина и Удмуртской.  

08:30, 01 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
258
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт