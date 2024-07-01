На улице Ленина в Ижевске за выходные заменили 320 метров рельсов

Ижевск. Удмуртия. На улице Ленина в Ижевске уложили 320 м новых трамвайных путей. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

В минувшие выходные работы провели на участке улицы Ленина от Пушкинской до Коммунаров. Теперь рабочим предстоит провести подъёмку и выправку путей, уплотнить основание, а также сварить и отшлифовать стыки. Все эти работы они будут проводить на текущей неделе по вечерам.

Движение трамваев по улице Ленина уже открыто.

Далее заменить рельсы планируется на перекрёстке улиц Ленина и Удмуртской.