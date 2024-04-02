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В Ижевске на улице Красной перекрыли движение из-за провала в асфальте

13:00, 02 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске на улице Красной перекрыли движение из-за провала в асфальте
13:00, 02 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
367
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#провал в асфальте
Фото: Илья Крылов (vk.com/iggs18)
367
0

Работы планируют завершить до 18:00 3 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Очередной провал асфальта произошёл в Ижевске. На этот раз причиной ЧП стала ветхая подземная теплотрасса. Как сообщили в пресс-службе ПАО «Т Плюс», на месте уже работает аварийная группа.

Пока идёт ремонт, движение транспорта в районе перекрёстка улицы Красной и переулка Широкого закроют до 18:00 3 апреля. Рабочие в это время обследуют разрушенный участок и приведут в порядок канал теплотрассы.

Водителей просят заранее планировать маршрут проезда.

Напомним, в конце марта на перекрёстке Ленина-Коммунаров образовался провал из-за размытия талыми водами старого колодца. В образовавшуюся яму 27 марта колесом угодил автомобиль.

На этом же перекрёстке в июне 2022 года машина наполовину ушла в разверзнувшийся провал.

13:00, 02 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
367
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#провал в асфальте