МыСпросилиЗаВас: как жители Ижевска смогут доказать, что оплатили проезд в автобусе без кондуктора

С 31 января АО «ИПОПАТ» начало тестировать оплату проезда по валидатору без распечатки билета. Теперь валидатор, который ближе всего расположен к водителю, вместо печати билета подает звуковой сигнал: «Спасибо за оплату».

После этой новости наш подписчик Андрей Едигарев спросил: «И как теперь пассажир докажет, что оплатил проезд?».

«Сусанин» обратился к руководству перевозчика, чтобы разобраться в этой теме и узнать причину такого новшества.

«Это естественный процесс в эпоху цифровизации населения, некоторые крупные города уже отказались от билетов на бумажном носителе, современные технологии позволяют проводить оплату и проверять её без печати билета», — заявили в пресс-службе «ИПОПАТа».

Тестовый режим безбилетной оплаты проезда запущен на всех бескондукторных городских автобусных маршрутах. Расположенный ближе к водителю валидатор был выбран неслучайно, он менее востребован у пассажиров, поэтому для тестирования выбрали именно его.

Отмечается, что, несмотря на отсутствие билета, контролёры смогут проверить оплату проезда. «Система бескондукторной оплаты проезда сохраняет сведения о проведенных оплатах. Контролёр с помощью своего терминала снимает информацию по проведенным оплатам с валидатора или терминала водителя и, приложив средство оплаты пассажира к своему терминалу, может проверить, оплатил он проезд или нет», — пояснили в ИПОПАТ.

Отметим, что также пассажиры могут оплачивать поездки в мобильном приложении «Удмуртия Транспорт». В этом случае приложение выдает электронный билет в виде QR-кода.

Чтобы выявлять «зайцев», руководство «ИПОПАТа» усилит контроль на бескондукторных маршрутах Ижевска. Всего в штате компании работают более 45 контролеров. Несколько бригад ежедневно проверяют разные автобусные маршруты.

В пресс-службе АО «ИПОПАТ» отметили, что сотрудники компании надеются на сознательность пассажиров при оплате проезда.

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