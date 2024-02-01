ИПОПАТ начал тестировать в Ижевске оплату проезда по валидатору без распечатки билета

Ижевск. Удмуртия. АО «ИПОПАТ» тестирует оплату проезда по валидатору без распечатки билета. Нововведение ввели с 31 января. Об этом сообщает пресс-служба пассажироперевозчика.

Билеты не будут печатать валидаторы, расположенные ближе к водителю. При этом, все аппараты при оплате будут выдавать звуковой сигнал: «спасибо за оплату». Несмотря на то, что часть валидаторов не будет теперь печатать билеты, информация об оплате проезда сохраняется в системе и её может проверить контролёр.