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ИПОПАТ начал тестировать в Ижевске оплату проезда по валидатору без распечатки билета

12:07, 01 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
ИПОПАТ начал тестировать в Ижевске оплату проезда по валидатору без распечатки билета
12:07, 01 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
229
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИПОПАТ\n#проезд
Фото: ИА «Сусанин»
229
0

Информация об оплате будет храниться в системе для проверки её контролёрами.

Ижевск. Удмуртия. АО «ИПОПАТ» тестирует оплату проезда по валидатору без распечатки билета. Нововведение ввели с 31 января. Об этом сообщает пресс-служба пассажироперевозчика.

Билеты не будут печатать валидаторы, расположенные ближе к водителю. При этом, все аппараты при оплате будут выдавать звуковой сигнал: «спасибо за оплату». Несмотря на то, что часть валидаторов не будет теперь печатать билеты, информация об оплате проезда сохраняется в системе и её может проверить контролёр.

12:07, 01 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
229
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИПОПАТ\n#проезд