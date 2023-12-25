В новогоднюю ночь в Ижевске для проезда будет закрыт участок улицы Пушкинской

Ижевск. Удмуртия. В новогоднюю ночь в Ижевске введут ограничение движения по улице Пушкинской. Об этом сообщается в постановлении администрации города от 22 декабря.

С 19:00 31 декабря до 04:00 1 января нельзя будет проехать по улице Пушкинской на участке от Кирова до Советской. С 18:00 2 января до 22:00 того же вечера будет запрещено ездить по улице Пушкинской на участке от переулка Широкий до улицы Красногеройской.

Напомним, что в новогоднюю ночь проезд в троллейбусах и трамваях будет бесплатным.