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В новогоднюю ночь в Ижевске для проезда будет закрыт участок улицы Пушкинской

14:38, 25 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
В новогоднюю ночь в Ижевске для проезда будет закрыт участок улицы Пушкинской
14:38, 25 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
31
0
#улица Пушкинская\n#Ижевск\n#ограничение движения
Фото: arzik2
31
0

С 18:00 2 января до 22:00 того же вечера нельзя будет проехать по Пушкинской.

Ижевск. Удмуртия. В новогоднюю ночь в Ижевске введут ограничение движения по улице Пушкинской. Об этом сообщается в постановлении администрации города от 22 декабря.

С 19:00 31 декабря до 04:00 1 января нельзя будет проехать по улице Пушкинской на участке от Кирова до Советской. С 18:00 2 января до 22:00 того же вечера будет запрещено ездить по улице Пушкинской на участке от переулка Широкий до улицы Красногеройской.

Напомним, что в новогоднюю ночь проезд в троллейбусах и трамваях будет бесплатным.

14:38, 25 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
31
0
#улица Пушкинская\n#Ижевск\n#ограничение движения