На время «пельменного» забега 10 февраля в Ижевске перекроют въезды на набережную пруда

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 10 февраля временно ограничат движение по набережной пруда. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 11:00 до 15:00 на набережной пройдёт зимний трейловый забег «PelmenRun» (0+).

Для проведения мероприятия с 08:00 до 15:30 будут перекрыты въезды на набережную Зодчего Дудина от улицы Песочной, от дома №5 на улице Милиционной и с переулка Широкий.

С 11:00 до 15:30 также будет закрыт въезд на набережную Зодчего Дудина с переулка Безымянный и выезд из дворов домов №15 и №17 на улице Береговой в сторону набережной.

Напомним, что 10 февраля в Ижевске будут праздновать «Всемирный День пельменя» (0+).