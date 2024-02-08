Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид

На время «пельменного» забега 10 февраля в Ижевске перекроют въезды на набережную пруда

12:05, 08 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На время «пельменного» забега 10 февраля в Ижевске перекроют въезды на набережную пруда
12:05, 08 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
377
0
#Ижевск\n#Набережная Ижевского пруда\n#ограничение движения\n#Удмуртия
Фото: администрация Ижевска
377
0

Ограничения на разных участках будут действовать с 08:00 до 15:30.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 10 февраля временно ограничат движение по набережной пруда. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

С 11:00 до 15:00 на набережной пройдёт зимний трейловый забег «PelmenRun» (0+). 

Для проведения мероприятия с 08:00 до 15:30 будут перекрыты въезды на набережную Зодчего Дудина от улицы Песочной, от дома №5 на улице Милиционной и с переулка Широкий. 

С 11:00 до 15:30 также будет закрыт въезд на набережную Зодчего Дудина с переулка Безымянный и выезд из дворов домов №15 и №17 на улице Береговой в сторону набережной. 

Напомним, что 10 февраля в Ижевске будут праздновать «Всемирный День пельменя» (0+). 

12:05, 08 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
377
0
#Ижевск\n#Набережная Ижевского пруда\n#ограничение движения\n#Удмуртия