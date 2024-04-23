Для репетиций Парада Победы на центральных улицах Ижевска ограничат движение транспорта

Ижевск. Удмуртия. В центральном квадрате Ижевска на время репетиций Парада Победы ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Репетиции состоятся на улице Пушкинской 26 апреля, 2, 6 и 7 мая. В эти дни с 18:30 до 22:00 движение перекроют по улицам: Пушкинской от Советской до Кирова, Лихвинцева — от Пушкинской до Коммунаров, Наговицына — от Пушкинской до Коммунаров, Красногеройской — от Пушкинской до Коммунаров и по улице Бородина от Пушкинской до Свободы.

Автобусы и троллейбусы будут перенаправлены на другие улицы.