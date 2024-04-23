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Для репетиций Парада Победы на центральных улицах Ижевска ограничат движение транспорта

15:18, 23 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Для репетиций Парада Победы на центральных улицах Ижевска ограничат движение транспорта
15:18, 23 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
220
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Парад Победы\n#ограничение движения
Фото: ИА «Сусанин»
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0

Общественный транспорт будет перенаправлен.

Ижевск. Удмуртия. В центральном квадрате Ижевска на время репетиций Парада Победы ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Репетиции состоятся на улице Пушкинской 26 апреля, 2, 6 и 7 мая. В эти дни с 18:30 до 22:00 движение перекроют по улицам: Пушкинской от Советской до Кирова, Лихвинцева — от Пушкинской до Коммунаров, Наговицына — от Пушкинской до Коммунаров, Красногеройской — от Пушкинской до Коммунаров и по улице Бородина от Пушкинской до Свободы.

Автобусы и троллейбусы будут перенаправлены на другие улицы. 

15:18, 23 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
220
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Парад Победы\n#ограничение движения