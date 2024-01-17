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Из-за плохой погоды на трассах Удмуртии ввели ограничение на движение грузового и общественного транспорта

12:05, 17 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Из-за плохой погоды на трассах Удмуртии ввели ограничение на движение грузового и общественного транспорта
12:05, 17 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
66
0
#Удмуртия\n#снегопад\n#дороги\n#погода\n#ограничение движения
Фото: elements.envato.com (zharkovairina)
66
0

Запрет касается дорог до Ижевска, Сарапула, Камбарки, Воткинска и села Кельчино.

Ижевск. Удмуртия. Из-за погодных условий в Удмуртии ограничили движение для грузового и общественного транспорта. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Проезд для грузовиков и автобусов 17 января с 11:00 до 20:00 часов запрещен по федеральной трассе М-7 «Волга» от границы с Республикой Татарстан до развязки с Западным обходом Ижевска.

Помимо этого транспорт не сможет проехать по дороге от Ижевска до объездной Сарапула, по объездной Воткинска и по направлениям Сарапул-Костино-Камбарка, Ижевск-Воткинск, Воткинск-Кельчино-граница Пермского края. Ограничения будут действовать с 12:00 до 17:00.

Водителям рекомендуют переждать непогоду. 

12:05, 17 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
66
0
#Удмуртия\n#снегопад\n#дороги\n#погода\n#ограничение движения