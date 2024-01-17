Из-за плохой погоды на трассах Удмуртии ввели ограничение на движение грузового и общественного транспорта

Ижевск. Удмуртия. Из-за погодных условий в Удмуртии ограничили движение для грузового и общественного транспорта. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Проезд для грузовиков и автобусов 17 января с 11:00 до 20:00 часов запрещен по федеральной трассе М-7 «Волга» от границы с Республикой Татарстан до развязки с Западным обходом Ижевска.

Помимо этого транспорт не сможет проехать по дороге от Ижевска до объездной Сарапула, по объездной Воткинска и по направлениям Сарапул-Костино-Камбарка, Ижевск-Воткинск, Воткинск-Кельчино-граница Пермского края. Ограничения будут действовать с 12:00 до 17:00.

Водителям рекомендуют переждать непогоду.