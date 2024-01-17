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Из-за снегопадов председатель правительства Удмуртии призвал работодателей перевести сотрудников на удаленку

13:05, 17 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Из-за снегопадов председатель правительства Удмуртии призвал работодателей перевести сотрудников на удаленку
13:05, 17 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
808
0
#ограничение движения\n#Удмуртия\n#снегопад
Фото: ИА «Сусанин»
808
0

Также он попросил горожан отложить дальние поездки.

Ижевск. Удмуртия. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов призвал работодателей перевести своих сотрудников на удалённый режим работы. Такая просьба связана с предстоящими снегопадами на территории республики.

«Важно максимально разгрузить дороги, чтобы дать возможность работать спецтехнике», — написал Ярослав Семенов. Помимо этого, он попросил горожан, которые планировали дальние поездки, отложить их на 3-4 дня.

17 января в 14:00 состоится заседание регионального штаба по снегопадам под руководством заместителя председателя правительства Удмуртии Игоря Асабина. На встрече будут присутствовать руководители всех коммунальных и экстренных служб, а также ГИБДД и администрации районов. Они обсудят действия на период снегопадов.

Напомним, ранее из-за погодных условий ввели ограничение на движение грузового и общественного транспорта на ряде трасс в Удмуртии.

13:05, 17 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
808
0
#ограничение движения\n#Удмуртия\n#снегопад