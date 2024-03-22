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В апреле в Игринском районе введут временные ограничения для большегрузов

14:40, 22 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В апреле в Игринском районе введут временные ограничения для большегрузов
14:40, 22 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
94
0
#Игра\n#Удмуртия\n#ограничение движения\n#грузовики
Фото: unsplash.com (Yassine Khalfalli)
94
0

Проезд будет закрыт для машин весом больше 6 т.

Игра. Удмуртия. В апреле в Игринском районе введут ограничения для большегрузов массой более 6 т. Об этом сообщает пресс-служба Игринского района. 

С 1 апреля по 30 апреля транспорт не сможет ездить по дорогам регионального и межмуниципального значения. Исключение составляют машины, которые обеспечивают эксплуатацию объектов ЖКХ и привозят продукты питания и иные товары на объекты торговли и общественного питания. 

Разрешение на движение большегрузов, которые превышают допустимую нагрузку на ось, выдаёт ФКУ «Росдормониторинг» в электронном виде.

С 10 апреля по 9 мая ограничение движения в Игринском районе будет действовать на дорогах общего пользования местного значения. Запрет распространяется на участки с гравийным и переходным типом покрытия.

Жителей Игринского района, если они станут очевидцами нарушения, просят направлять в адрес администрации района соответствующие фотографии и видео. В обращении также нужно указать ориентировочное место, время съёмки и контакты заявителя для обратной связи. Отмечается, что на фото- и видео материалах должны быть видны государственные номера большегруза. По всем фактам нарушений будут проведены проверки. 

14:40, 22 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
94
0
#Игра\n#Удмуртия\n#ограничение движения\n#грузовики