Лучшего водителя троллейбуса выбрали в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошёл городской конкурс профессионального мастерства водителей троллейбуса. Как сообщила пресс-служба администрации города, 12 водителей МУП «ИжГорЭлектроТранс» соревновались за право быть лучшими в своём деле.

Дюжиной финалистов стали водители разных маршрутов, представители двух троллейбусных парков, показавшие высокие результаты в отборочных конкурсах и прошедшие в финал.

«Конкурсы профессионального мастерства среди водителей трамваев и троллейбусов проводятся на нашем предприятии с 1973 года. Именно тогда было принято решение о старте всесоюзных конкурсов для специалистов отрасли городского электротранспорта», — рассказал генеральный директор ИжГорЭлектроТранс Андрей Батов.

Напомним, что водители предприятия не раз становились победителями и призёрами всероссийских конкурсов профессионального мастерства. Это подчеркнул и глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

«Ваши заслуги — прежде всего, повод для гордости. И мы ещё услышим фамилии сегодняшних конкурсантов, которые делают наш электротранспорт комфортным для пассажиров, обеспечивают безопасное движение по улицам города, а победы — это престиж предприятия и возможность повысить свою квалификацию», — сказал глава города.

Поддержать участников ижевского городского конкурса перед началом испытаний пришли воспитанники детского сада №221 и артисты эстрадного ансамбля «Шулдыр ӝыт».

После водители соревновались друг с другом в теоретических дисциплинах, показывали свои знания механического, пневматического, электрического оборудования, правил дорожного движения, правил технической эксплуатации, основ безопасности движения, охраны труда и трудового законодательства.

Практическая часть конкурса содержала такие испытания как приёмка подвижного состава перед выездом на линию, мастерство вождения и скоростное маневрирование. На этапе «Мастерство вождения» нужно было проехать по специальной трассе, включающей элементы «въезд в бокс задним ходом», «проезд по канаве», «подъезд к остановке», «колодцы», «змейка», «коридор», и остановить троллейбус четко на стоп-линии.

Победителем по итогам всех испытаний стала водитель второго троллейбусного маршрута Наталья Нечунаева. Сразу за ней по сумме баллов — её супруг Владимир Нечунаев, работающий на маршруте №7, третье место у Ольги Корепановой, водителя второго маршрута троллейбуса.

В номинациях «Скоростное маневрирование» и «Теория» первое место занял Николай Подкин, водитель маршрута №9. В номинациях «Приёмка подвижного состава», «Правила дорожного движения» лучшим стал Владимир Нечунаев. В номинации «Мастерство вождения» — Наталья Нечунаева. Призёры конкурса и победители в номинациях повысили класс квалификации водителя троллейбуса.

Отметим, что конкурсы профессионального мастерства — часть стратегии развития ИжГЭТ. Ежегодно предприятие обновляет свой подвижной состав. Так, в 2021 году в Ижевск поступили троллейбусы из Москвы. 29 из них уже работают на 7 и 10 маршрутах. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в 2020 году поступили 16 новых трамваев. В 2024 году планируется поставка ещё 19 новых низкопольных троллейбусов.

Ежедневно в Ижевске на восьми маршрутах работает 125 троллейбусов. Всего же в ИжГЭТ трудятся 283 водителя троллейбуса, из них 93 женщины.