В Ижевске начат набор в кадровый резерв на должность начальника управления благоустройства

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска ищет кандидатов для включения в кадровый резерв на должность начальника городского управления благоустройства и окружающей среды. Соответствующая информация размещена на сайте Ижевска.

От кандидатов требуется высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Экономика», «Экология и природопользование», «Природообустройство и водопользование», «Лесное дело», «Защита окружающей среды», «Технология транспортных процессов», «Наземные транспортно-технологические комплексы» и т. д.

Кандидат должен иметь не менее четырёх лет стажа муниципальной службы, владеть правовыми основами.

«Оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов будет проводиться в виде защиты перспектив развития отрасли и индивидуального собеседования с кандидатами. Для защиты необходимо представить презентационные материалы объемом не более 5 слайдов», — говорится в сообщении.

Проведение конкурса намечено на 15 сентября. С полным перечнем требований и необходимых документов можно ознакомиться по ссылке.



Отметим, что зарплата начальника управления благоустройства составляет примерно от 70 000 до 82 800 рублей.