Власти Удмуртии выделят деньги на текущее содержание Главного корпуса оружейного завода в Ижевске

Рабочая группа осмотрела помещения памятника истории.

Ижевск. Удмуртия. Рабочая группа в составе представителей Центра территориального развития, администрации Ижевска, Минстроя и Минкультуры республики, а также председателя правительства Удмуртии Ярослава Семёнова, осмотрела помещения и территорию Главного корпуса оружейного завода. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Рабочая группа побывала в помещениях первого и второго этажа, частично осмотрела 50-метровую башню и старинный часовой механизм.

«Сейчас перед нами стоит задача – не допустить дальнейшее разрушение здания. Оно долгое время находилось без эксплуатации, не было теплового контура. По поручению главы республики мы предусмотрим средства для обслуживания текущего содержание здания, чтобы потом не столкнуться с большим объёмом работ», — отметил Ярослав Семёнов.

В частности, будет производиться очистка крыши от снега. В противном случае кровля может не выдержать нагрузки.

Напомним, что в настоящий момент идёт экспертиза состояния Главного корпуса и прилегающей к нему территории. Работы начались в октябре. Первые результаты обследования власти обещают представить уже в декабре. По контракту научные изыскания продлятся до 31 июля 2022 года. Специалисты лаборатории технической экспертизы «А1 Эксперт» проведут предварительный анализ возможностей приспособления объекта к современному использованию.