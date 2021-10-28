В Ижевске началась экспертиза состояния Главного корпуса оружейного завода

На эту работу из бюджета Удмуртии выделили 28,5 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске началось комплексное изучение техногенных и природных условий территории главного корпуса Оружейного завода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Работы стартовали еще неделю назад. Конкурс на проведение исследований выиграла лаборатория технической экспертизы «А1 Эксперт» из Ростова-на-Дону. Представители подрядчика уже провели лазерные обмеры объекта.

За комплексное исследование они получат 28,5 млн рублей, выделенные из бюджета Удмуртской Республики. Работы планируется завершить до 31 июля 2022 года. Далее начнется разработка проектной документации и определение состава и сроков работ.

Напомним, что в 2019 году была создана концепция наилучшего использования объекта культурного наследия федерального значения. А в 2021 году определили подрядчика, который займется научными изысканиями объекта.