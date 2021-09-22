К декабрю станут известны первые результаты обследования состояния Главного корпуса оружейного завода в Ижевске

Сейчас идёт процедура определения подрядчика на выполнение работ.

Ижевск. Удмуртия. На проведение обследования состояния Главного корпуса оружейного завода в Ижевске претендует четыре компании. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства региона, все они обладают соответствующей компетенцией по выполнению таких работ.

21 сентября глава Удмуртии Александр Бречалов вместе с властями Ижевска, руководителями региональных министерств провели стратсессию по развитию столицы Региона. Одной из тем стала дальнейшая судьба памятника федерального значения — Главного корпуса оружейного завода.

«Мы готовы уже в следующем году заложить в бюджете республики средства на проектирование реконструкции главного корпуса, чтобы в 2023 году заявляться в федеральную адресную инвестиционную программу. Включиться в неё вполне реально. Главное, чтобы специалисты как можно скорее дали нам оценку по состоянию объекта», ؅— отметил Александр Бречалов.

Первые итоги обследования здания будут представлены к декабрю.

Ещё одной темой для обсуждения стало развитие Ленинского района. Муфтий Удмуртии Фаиз Хазрат предложил развить территорию Южного парка, организовав там большую зону активного отдыха.

Площадки с тренажёрами, футбольное поле, освещенные дорожки для прогулок – всего этого не хватает жителям Ленинского района. Было бы неплохо комплексно заняться развитием лесопарка», - отметил Фаиз Хазрат.

Контролировать проект «Южный парк» будет Олег Гарин, который на выборах в Госдуму победил в округе, включающем Ленинский район.