Улицы Ижевска чистили от снега дважды за ночь

Днем работы ведут 74 единицы техники.



Ижевск. Удмуртия. Коммунальщики Ижевска вышли на борьбу со снегопадом. В ночь на 21 ноября улицы города расчищали дважды, сообщается в группе «Благоустройство г.Ижевска» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что дорожные службы трудятся круглосуточно, снег убирают как на магистралях, так и на тротуарах.

Днем в воскресенье, 21 ноября, на улицах столицы Удмуртии работают 74 единицы техники. Среди них комбинированные дорожные машины, тракторы, фронтальные погрузчики и грейдеры. В первую очередь расчищают дороги, по которым движется общественный транспорт.

Снег с пешеходных переходов, остановок и тротуаров убирают 67 дорожных рабочих.

Добавим, обильные осадки отмечаются в Ижевске с конца рабочей недели. 19 ноября городские коммунальные службы привели в режим повышенной готовности.