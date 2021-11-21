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Улицы Ижевска чистили от снега дважды за ночь

11:19, 21 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Улицы Ижевска чистили от снега дважды за ночь
11:19, 21 ноября, 2021
Евгений Кандаков
247
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#коммунальные службы\n#дороги\n#город\n#уборка снега
Фото: vk.com/izh_blagoustroystvo
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Днем работы ведут 74 единицы техники.

Ижевск. Удмуртия. Коммунальщики Ижевска вышли на борьбу со снегопадом. В ночь на 21 ноября улицы города расчищали дважды, сообщается в группе «Благоустройство г.Ижевска» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что дорожные службы трудятся круглосуточно, снег убирают как на магистралях, так и на тротуарах.

Днем в воскресенье, 21 ноября, на улицах столицы Удмуртии работают 74 единицы техники. Среди них комбинированные дорожные машины, тракторы, фронтальные погрузчики и грейдеры. В первую очередь расчищают дороги, по которым движется общественный транспорт.

Снег с пешеходных переходов, остановок и тротуаров убирают 67 дорожных рабочих.

Добавим, обильные осадки отмечаются в Ижевске с конца рабочей недели. 19 ноября городские коммунальные службы привели в режим повышенной готовности.

11:19, 21 ноября, 2021
Евгений Кандаков
247
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#коммунальные службы\n#дороги\n#город\n#уборка снега
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