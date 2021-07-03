Парк Кирова в Ижевске после ликвидации утечки хлора открыт для посещений

Территория отдыха работает в прежнем режиме.

Ижевск. Удмуртия. Парк имени Кирова в Ижевске после ликвидации утечки хлора работает в прежнем режиме. Зона отдыха безопасна для посещений, сообщает администрация предприятия «Парки Ижевска».

Напомним, 2 июля в 20:48 в главное управление МЧС по Удмуртской Республике поступило сообщение о выбросе хлора на станции водоподготовки на улице Песочная в Ижевске. В ликвидации последствий утечки участвовало 111 специалистов, задействовали 31 единицу спецтехники. В 01:15 последствия утечки были полностью ликвидированы.

Роспотребнадзор проводит постоянный мониторинг состояния атмосферного воздуха в жилых кварталах близ места аварии. Превышения концентрации хлора не выявлено.

Территория парка имени Кирова открыта для отдыхающих в обычном режиме, с 9:00 до 23:00.