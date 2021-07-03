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Парк Кирова в Ижевске после ликвидации утечки хлора открыт для посещений

11:55, 03 июля, 2021
Андрей Поносов
Парк Кирова в Ижевске после ликвидации утечки хлора открыт для посещений
11:55, 03 июля, 2021
Андрей Поносов
1455
0
#Ижевск\n#Парк Кирова\n#отдых\n#безопасность\n#Роспотребнадзор
Фото: vk.com/parkiizhevska
1455
0

Территория отдыха работает в прежнем режиме.

Ижевск. Удмуртия. Парк имени Кирова в Ижевске после ликвидации утечки хлора работает в прежнем режиме. Зона отдыха безопасна для посещений, сообщает администрация предприятия «Парки Ижевска».

Напомним, 2 июля в 20:48 в главное управление МЧС по Удмуртской Республике поступило сообщение о выбросе хлора на станции водоподготовки на улице Песочная в Ижевске. В ликвидации последствий утечки участвовало 111 специалистов, задействовали 31 единицу спецтехники. В 01:15 последствия утечки были полностью ликвидированы.

Роспотребнадзор проводит постоянный мониторинг состояния атмосферного воздуха в жилых кварталах близ места аварии. Превышения концентрации хлора не выявлено.

Территория парка имени Кирова открыта для отдыхающих в обычном режиме, с 9:00 до 23:00.

11:55, 03 июля, 2021
Андрей Поносов
1455
0
#Ижевск\n#Парк Кирова\n#отдых\n#безопасность\n#Роспотребнадзор