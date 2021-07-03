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В Ижевске на утро 3 июля не выявлено превышений вредных веществ в зоне утечки хлора

10:55, 03 июля, 2021
Андрей Поносов
В Ижевске на утро 3 июля не выявлено превышений вредных веществ в зоне утечки хлора
10:55, 03 июля, 2021
Андрей Поносов
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#Ижевск\n#авария\n#ликвидация ЧС\n#Роспотребнадзор
Фото: пресс-служба ГУ МЧС УР
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Роспотребнадзор продолжает мониторинг атмосферного воздуха.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске не выявлено превышений вредных веществ в зоне утечки хлора. Специалисты продолжают мониторинг атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба урпавления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

3 июля в 07:00 специалистами лаборатории республиканского управления Роспотребнадзора проведены замеры воздуха фотометрическим методом. Этот способ позволяет точно определить содержание максимально-разовой концентрации хлора в атмосферном воздухе.

Замеры проходили в жилом квартале, прилегающем к месту утечки хлора. По результатам исследования превышений не выявлено.

10:55, 03 июля, 2021
Андрей Поносов
125
0
#Ижевск\n#авария\n#ликвидация ЧС\n#Роспотребнадзор