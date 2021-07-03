В Ижевске на утро 3 июля не выявлено превышений вредных веществ в зоне утечки хлора

Роспотребнадзор продолжает мониторинг атмосферного воздуха.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске не выявлено превышений вредных веществ в зоне утечки хлора. Специалисты продолжают мониторинг атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба урпавления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

3 июля в 07:00 специалистами лаборатории республиканского управления Роспотребнадзора проведены замеры воздуха фотометрическим методом. Этот способ позволяет точно определить содержание максимально-разовой концентрации хлора в атмосферном воздухе.

Замеры проходили в жилом квартале, прилегающем к месту утечки хлора. По результатам исследования превышений не выявлено.